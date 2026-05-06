そのパフォーマンスは図抜けていた。Ｕ-17日本代表は現地５月５日、サウジアラビアで開催されているＵ-17アジアカップのグループステージ初戦でカタールと対戦。３−１で勝利した。前半に先制を許す展開だったが、後半に一挙３得点。全ゴールに絡んだのが、10番を背負う北原槙だ。０−１で迎えた51分、自身のFKを元砂晏翔仁ウデンバが折り返したところに、齋藤翔がヘッドで押し込む。同点弾を演出したFC東京所属の16歳は70