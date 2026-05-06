「なんじゃそりゃ！」FC東京の16歳がアジアの舞台でぶち込んだ一撃にネット熱狂！「すごかった」「ゴラッソすぎる」全３得点に絡む活躍ぶり【U-17アジア杯】
そのパフォーマンスは図抜けていた。
Ｕ-17日本代表は現地５月５日、サウジアラビアで開催されているＵ-17アジアカップのグループステージ初戦でカタールと対戦。３−１で勝利した。
前半に先制を許す展開だったが、後半に一挙３得点。全ゴールに絡んだのが、10番を背負う北原槙だ。
０−１で迎えた51分、自身のFKを元砂晏翔仁ウデンバが折り返したところに、齋藤翔がヘッドで押し込む。同点弾を演出したFC東京所属の16歳は70分、ゴール前で相手のクリアに反応し、ヘディングシュートを流し込んだ。
そして勝利を決定づけるチーム３点目も、北原がマークした。敵陣のセンターサークル内でキープすると、そのまま左サイドへドリブルで前進。ボックス内に入って左足を振る。強烈なシュートをファーサイドにぶち込んだ。
まさにスーパーゴール。ネット上では「すごかった」「ゴラッソすぎる」「なんじゃそりゃ！」「すんごいの決めた!?」といった声があがった。
持ち前の技巧をいかんなく発揮し、チームの白星発進に大きく貢献した。日本は次戦、９日に中国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞゴラッソ！ FC東京の16歳・北原槙がファーサイドにぶち込む！
Ｕ-17日本代表は現地５月５日、サウジアラビアで開催されているＵ-17アジアカップのグループステージ初戦でカタールと対戦。３−１で勝利した。
前半に先制を許す展開だったが、後半に一挙３得点。全ゴールに絡んだのが、10番を背負う北原槙だ。
０−１で迎えた51分、自身のFKを元砂晏翔仁ウデンバが折り返したところに、齋藤翔がヘッドで押し込む。同点弾を演出したFC東京所属の16歳は70分、ゴール前で相手のクリアに反応し、ヘディングシュートを流し込んだ。
そして勝利を決定づけるチーム３点目も、北原がマークした。敵陣のセンターサークル内でキープすると、そのまま左サイドへドリブルで前進。ボックス内に入って左足を振る。強烈なシュートをファーサイドにぶち込んだ。
まさにスーパーゴール。ネット上では「すごかった」「ゴラッソすぎる」「なんじゃそりゃ！」「すんごいの決めた!?」といった声があがった。
持ち前の技巧をいかんなく発揮し、チームの白星発進に大きく貢献した。日本は次戦、９日に中国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞゴラッソ！ FC東京の16歳・北原槙がファーサイドにぶち込む！