“3枚目”を演じれば、彼の右に出る者はいない──。 参考：戸塚純貴、人気急増も実生活ではいまだ実感なし!?“実は人見知り”な撮影外のエピソードも こんな書き出しを目にして、あなたはどの俳優を思い浮かべるだろうか。たしかに、日本には“3枚目”をうまく演じてみせる俳優が何人かいる。けれども決して多くはない。それも、“右に出る者はいない”ほどの実力者で、なおかつ若手世代に絞ってみるとどうだろう。