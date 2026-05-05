タレント・上原さくら（４９）がリアルなサイズを公表し、反響が寄せられている。５日までにブログで「暑いんだから寒いんだか分からなくて服を選ぶのに戸惑う今日この頃。襟元、胸元が大きなレースで可愛いトップス。まだ着るの２回目」と私服の近影を披露し、「私は出産前より８ｋｇ太って、ここ半年くらい体重が変わらないのですが、ウエストが５４ｃｍから７５ｃｍに」と告白。「元の体重まで減らしたいとまでは思わない