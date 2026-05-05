タレント・上原さくら（４９）がリアルなサイズを公表し、反響が寄せられている。

５日までにブログで「暑いんだから寒いんだか分からなくて服を選ぶのに戸惑う今日この頃。襟元、胸元が大きなレースで可愛いトップス。まだ着るの２回目」と私服の近影を披露し、「私は出産前より８ｋｇ太って、ここ半年くらい体重が変わらないのですが、ウエストが５４ｃｍから７５ｃｍに」と告白。

「元の体重まで減らしたいとまでは思わないけど、ウエスト６５ｃｍくらいになりたいなぁとは常に思ってます」と明かしたが、「２週間くらい食べるのを我慢して２ｋｇくらい痩せられる時もあったんだけど、それでもウエストが６０センチ台になる事はなかったです ２ｋｇ痩せてウエスト７０って感じ」と説明。

「時々『ウエスト７５には見えない〜！』ってコメント頂く事がありますが、そんなところで嘘つくメリットなんてどこにもないので笑 細い方に誤魔化（ごまか）すなら分かるけど」とし、「なので、もし私のウエストが７５より細く見えるなら、私が着てる服は細見えするって事です 勿論、普段から細く見えて苦しくない服を探してますので」とつづった。

この投稿には「さくらちゃん、とても可愛いです」「お腹周りだけはダイエットとか食事制限だけじゃどうにもならないと思ってます、若い頃ならともかく年齢と共に実感してます」などの声が上がっている。