2泊3日の日程で能登地方を訪れ地震や豪雨の被災状況や復興の現状を視察している山野知事。2日目となる5月5日は西田昭二（にしだ・しょうじ）衆議院議員や地元の県議らとともに七尾の青柏祭を訪れ住民らと共に祭りに参加しました。山野知事「こうやって戻ってきて地域を元気にしていこうというのがすごく将来を感じた。この地域住民の皆さまがこの2年強汗をかきながら取り組んでいる。いろんな課題や思いを持っていると思うがすごい