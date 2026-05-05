猫がしっぽを膨らませる5つの理由 1.恐怖心 猫は恐怖を感じたときに、しっぽを大きく膨らませます。これは自分を大きく見せ、相手を威嚇しつつ身を守るための本能的な反応です。たとえば、猫が「得体の知れない何か」と遭遇したとき。来客時や新しいペットをお迎えしたときにもよく見られます。また日常のシーンですと、動物病院の診察台のうえや、外出先のキャリーケースの中など、強い不安を感じ