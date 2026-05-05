「楽天３−２日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが２戦連続終盤での逆転負けで２連敗。３カードぶり負け越しとなり、今季ワーストタイの借金４となった。試合後、新庄監督は「話すことは何もございません。明日、明日」とコメントを残した。先発・細野は四回まで内野安打１本に抑える好投を披露していたが、２本塁打に沈んだ。２点リードの五回、１死から平良に右越えソロを被弾。１点差の七回は無死一塁か