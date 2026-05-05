Ｚ世代から絶大な支持を集めるＹｏｕＴｕｂｅｒなごみが５日、ＳＮＳで離婚を公表した。人気カップルＹｏｕＴｕｂｅ「なこなこチャンネル」を展開していた、こーくんと２０２４年に結婚。総フォロワー２００万人とも言われ、人気を博していた。昨年２月にカップルチャンネルとしての更新を終了することを発表していた。なごみはＳＮＳに「私たちは夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道