5月5日午前、山形県西川町の国道で大型バイクと乗用車が衝突し、大型バイクを運転していた65歳の男性が心肺停止の状態で病院に搬送された事故で、その後、男性の死亡が確認されました。この事故は5日午前9時すぎ、西川町志津の国道112号・通称月山道路で大型バイクと乗用車が衝突し、大型バイクを運転していた天童市の65歳の男性が右足を切断して心肺停止の状態で病院に搬送されたものです。男性はその後、午前10時25分に搬送先の