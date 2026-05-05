きょう5日（火）は、高気圧に覆われる西日本から北日本は広い範囲で晴れるでしょう。一方、沖縄は前線の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もある見込みです。あす6日（水）も、全国的にきょうと同じような天気となりますが、西日本から東日本の太平洋側では雲が広がりやすいでしょう。沖縄は引き続き雨ですが、午後は次第に止んでくる予想です。きょうは端午の節句で、風習の一つに菖蒲湯があります。これは、古代中国におい