春になると、活動が活発になる害虫の一つがゴキブリです。急に出てくるようになり、びっくりした経験がある人は多いのではないでしょうか。ところで、ネット上では「猫を飼うとゴキブリがいなくなる」という情報がありますが、本当なのでしょうか。獣医師の増田国充さんが解説します。【要注意】意外すぎる「皮」も絶対ダメ！これが「犬猫が食べたら危険なもの」11例です食べている可能性も「猫を飼うとゴキブリがいなくなる」