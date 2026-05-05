米大リーグ・ドジャース大谷翔平選手のマウンド上の活躍が注目を集めている。2026年5月2日放送の「サタデーステーション」（テレビ朝日系）は、投手としての大谷選手の躍動を取りあげた。3年ぶりに開幕から二刀流で出場している大谷選手の防御率は2日時点で5試合（30イニング）に登板し、0.60と驚異の数字を保っている。五十嵐氏「投球の質とスピードが上がっている」元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんは「投げているボールもい