正月の風物詩・箱根駅伝で3連覇を果たした青山学院大学。5月4日、妙高市で地元の子どもたちに向けランニング教室を開きました。子どもたちとともにストレッチに励むのは青山学院大学陸上競技部のメンバーです。青山学院大学は毎年、妙高市で合宿を行っている縁からユニフォームに妙高市のロゴを入れて大会に臨んでいます。黒田然選手「妙高市のおかげで箱根を勝たせていただいているところもあるので、本当にチー