「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）７年ぶりに朝日杯ＦＳの１〜３着馬がそろって出走する３歳マイル王決定戦。実力馬が名を連ねるなか、データ班が猛プッシュするのがニュージーランドＴ２着馬のロデオドライブだ。前走は前をとらえ切れずに２着と初黒星を喫したが、その能力の高さを改めて証明。豪州の腕達者レーンとの初コンビで、一気に同世代のマイル界の頂点を狙う。▼傾向（過去１０年）３歳マイル王決定戦。