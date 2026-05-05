　データ班がイチ推しするロデオドライブ

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　「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

　７年ぶりに朝日杯ＦＳの１〜３着馬がそろって出走する３歳マイル王決定戦。実力馬が名を連ねるなか、データ班が猛プッシュするのがニュージーランドＴ２着馬のロデオドライブだ。前走は前をとらえ切れずに２着と初黒星を喫したが、その能力の高さを改めて証明。豪州の腕達者レーンとの初コンビで、一気に同世代のマイル界の頂点を狙う。

　▼傾向（過去１０年）

　３歳マイル王決定戦。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈１・２・１・６〉

　２番人気〈４・２・０・４〉

　３番人気〈０・２・１・７〉

　４番人気〈１・０・０・９〉

　５番人気〈０・０・０・１０〉

　２２＆２５年の１５０万円超など、３連単１０万円オーバーが７回とかなりの荒れ模様。１０番人気以下が３着以内に６頭と人気薄までマークが必要だ。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈４・５・１・５３〉

　　栗　東〈６・５・９・９６〉

　▼ステップ　　　　　

　　桜花賞〈２・３・１・１５〉

　　ＮＺＴ〈２・２・２・３６〉

　　皐月賞〈２・２・０・９〉

ファルコン〈２・０・２・２１〉

アーリントンＣ（※チャーチルダウンズＣ含む）

　　　　　〈１・０・５・２９〉

　　弥生賞〈１・０・０・１〉

　ＯＰ競走〈０・１・０・６〉

　勝ち馬７頭がトライアルか桜花賞、皐月賞から参戦。なお、年明け初戦だった馬の馬券圏内突入はゼロ。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬全頭が５着以内で、同８頭が３番人気以内に支持されていた。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬７頭にマイルでのＶ経験あり。同全頭が重賞３着以内があった。また、同９頭が馬券内を外したのが１回以下だった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈１・１・１・７〉

　　先　行〈３・２・１・３６〉

　　差　し〈４・２・６・６３〉

　　追　込〈２・５・２・４２〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を２〜７番手で通過していた。また、同全頭に最速上がりでのＶ経験があった。

　▼注目馬　全項目をクリアしたのはロデオドライブのみ。初の府中マイル戦でビッグタイトル獲得といく。（記録室）