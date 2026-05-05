「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

７年ぶりに朝日杯ＦＳの１〜３着馬がそろって出走する３歳マイル王決定戦。実力馬が名を連ねるなか、データ班が猛プッシュするのがニュージーランドＴ２着馬のロデオドライブだ。前走は前をとらえ切れずに２着と初黒星を喫したが、その能力の高さを改めて証明。豪州の腕達者レーンとの初コンビで、一気に同世代のマイル界の頂点を狙う。

▼傾向（過去１０年）

３歳マイル王決定戦。

▼人気

１番人気〈１・２・１・６〉

２番人気〈４・２・０・４〉

３番人気〈０・２・１・７〉

４番人気〈１・０・０・９〉

５番人気〈０・０・０・１０〉

２２＆２５年の１５０万円超など、３連単１０万円オーバーが７回とかなりの荒れ模様。１０番人気以下が３着以内に６頭と人気薄までマークが必要だ。

▼所属

美 浦〈４・５・１・５３〉

栗 東〈６・５・９・９６〉

▼ステップ

桜花賞〈２・３・１・１５〉

ＮＺＴ〈２・２・２・３６〉

皐月賞〈２・２・０・９〉

ファルコン〈２・０・２・２１〉

アーリントンＣ（※チャーチルダウンズＣ含む）

〈１・０・５・２９〉

弥生賞〈１・０・０・１〉

ＯＰ競走〈０・１・０・６〉

勝ち馬７頭がトライアルか桜花賞、皐月賞から参戦。なお、年明け初戦だった馬の馬券圏内突入はゼロ。

▼前走内容

勝ち馬全頭が５着以内で、同８頭が３番人気以内に支持されていた。

▼実績

勝ち馬７頭にマイルでのＶ経験あり。同全頭が重賞３着以内があった。また、同９頭が馬券内を外したのが１回以下だった。

▼決め手

逃 げ〈１・１・１・７〉

先 行〈３・２・１・３６〉

差 し〈４・２・６・６３〉

追 込〈２・５・２・４２〉

勝ち馬８頭が前走の４角を２〜７番手で通過していた。また、同全頭に最速上がりでのＶ経験があった。

▼注目馬 全項目をクリアしたのはロデオドライブのみ。初の府中マイル戦でビッグタイトル獲得といく。（記録室）