【ＮＨＫマイルＣ】ロデオドライブ ３歳マイル王へ 前走２着も高い能力証明 Ｖデータ唯一の全項目クリア
「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）
７年ぶりに朝日杯ＦＳの１〜３着馬がそろって出走する３歳マイル王決定戦。実力馬が名を連ねるなか、データ班が猛プッシュするのがニュージーランドＴ２着馬のロデオドライブだ。前走は前をとらえ切れずに２着と初黒星を喫したが、その能力の高さを改めて証明。豪州の腕達者レーンとの初コンビで、一気に同世代のマイル界の頂点を狙う。
▼傾向（過去１０年）
３歳マイル王決定戦。
▼人気
１番人気〈１・２・１・６〉
２番人気〈４・２・０・４〉
３番人気〈０・２・１・７〉
４番人気〈１・０・０・９〉
５番人気〈０・０・０・１０〉
２２＆２５年の１５０万円超など、３連単１０万円オーバーが７回とかなりの荒れ模様。１０番人気以下が３着以内に６頭と人気薄までマークが必要だ。
▼所属
美 浦〈４・５・１・５３〉
栗 東〈６・５・９・９６〉
▼ステップ
桜花賞〈２・３・１・１５〉
ＮＺＴ〈２・２・２・３６〉
皐月賞〈２・２・０・９〉
ファルコン〈２・０・２・２１〉
アーリントンＣ（※チャーチルダウンズＣ含む）
〈１・０・５・２９〉
弥生賞〈１・０・０・１〉
ＯＰ競走〈０・１・０・６〉
勝ち馬７頭がトライアルか桜花賞、皐月賞から参戦。なお、年明け初戦だった馬の馬券圏内突入はゼロ。
▼前走内容
勝ち馬全頭が５着以内で、同８頭が３番人気以内に支持されていた。
▼実績
勝ち馬７頭にマイルでのＶ経験あり。同全頭が重賞３着以内があった。また、同９頭が馬券内を外したのが１回以下だった。
▼決め手
逃 げ〈１・１・１・７〉
先 行〈３・２・１・３６〉
差 し〈４・２・６・６３〉
追 込〈２・５・２・４２〉
勝ち馬８頭が前走の４角を２〜７番手で通過していた。また、同全頭に最速上がりでのＶ経験があった。
▼注目馬 全項目をクリアしたのはロデオドライブのみ。初の府中マイル戦でビッグタイトル獲得といく。（記録室）