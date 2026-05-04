女性は男性よりも給与水準が低い傾向にあります。独身の場合、定年退職時までに老後資金を準備しようと思っても十分にできないこともあるでしょう。また、年収が少なければ、原則65歳からもらう公的年金も低くなりがちです。このような経済的な不安を抱えたまま退職して、1人で過ごす時間が長くなれば孤独を強く感じるようになるのではないでしょうか。とかく高齢になり体力が落ちてくると「介護が必要になったら？」「認知症にな