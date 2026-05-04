ゴールデンウイーク中のイベントで人気の高い「米沢上杉まつり」は、きのうメインイベントの川中島合戦が行われました。大勢の観客がその歴史絵巻に酔いしれました。 【写真を見る】「命を惜しむな、名こそ惜しめ」上杉謙信VS武田信玄川中島合戦を現代に再現米沢上杉まつりのクライマックスにGWの観光客は大歓声（山形） 先月29日にはじまった米沢上杉まつり。おとといは、古武術の奉納演武会が行われました。