全国の熱気球の愛好家が集う大型連休恒例、秋田スカイフェスタが3日横手市で始まりました。今年も色とりどりの熱気球が横手の春の空に浮かび上がりました。大型連休の恒例イベント秋田スカイフェスタ。熱気球の魅力を広く発信するとともに、愛好家が交流する場として毎年開かれています。33回目となる今年は、北海道から関西まで全国各地から41チーム、200人余りが参加しました。3日の横手市は朝から雲に覆われたものの、心