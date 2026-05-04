全国の熱気球の愛好家が集う大型連休恒例、秋田スカイフェスタが3日横手市で始まりました。今年も色とりどりの熱気球が横手の春の空に浮かび上がりました。



大型連休の恒例イベント秋田スカイフェスタ。



熱気球の魅力を広く発信するとともに、愛好家が交流する場として毎年開かれています。



33回目となる今年は、北海道から関西まで全国各地から41チーム、200人余りが参加しました。





3日の横手市は朝から雲に覆われたものの、心配された風は穏やかで、参加者は周辺の山並みや眼下に広がる田園風景を堪能していました。新潟から「きょうも鳥海山もきれいに見えてすごく景色も良くて、あと街の皆さんも温かく迎えてくれる感じがすごく良かったです」このイベントの楽しみ方は見るだけではありません。体験搭乗も毎年人気を集めています。「ゆっくり上がって行ってきまーす。バイバーイ、バイバーイ」体験した人たちは普段なかなか見ることができない、約20メートル上空からの景色を思い思いに楽しんでいました。潟上市から「田んぼがきれいですよね。これ水張ったらもっときれいかもしれない」潟上市から「結構高い。想像していたより高い」横手市から「高いところが大好きだから楽しかった」山形から「（前日の）22時ぐらいから並んでいました。去年雨でだめで、リベンジで来て良かったです」今年も多くの人たちを笑顔にした秋田スカイフェスタ。イベントは5日までで、愛好家たちによるフリーフライトが行われる予定です。