最大12連休の大型連休も終盤で、県内屈指の観光地仙北市の角館は多くの観光客でにぎわいました。雨が降ったり風が強まったりとあいにくの天気でしたが、新緑の景色を楽しんでいました。サクラが散り、新緑の時期を迎えた仙北市角館町の武家屋敷通りです。みどりの日、祝日の4日は、青々とした木々の葉が時折吹く風に揺れていました。大型連休も中盤です。雨が降ったりやんだりとお出かけにはあいにくの天気となりましたがそれでも