ゴルフパートナーが発表している中古クラブランキング・アイアン部門は、1位にスリクソンの『ZX5 Mk?』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【中古アイアンランキング】1位〜10位をまとめて発表ダンロップ以外でランクインしたのは2モデルだけ!?スリクソンの2022年モデル『ZX5 Mk?』が、2カ月連続で1位を獲得。発売から時間が