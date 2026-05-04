Androidにアプリをインストールする場合、Google Playを経由するのが一般的です。ただしアプリ開発者から見ると、アプリを公開するためには登録料を払う必要があったり審査をパスする必要があったりするため、Google Playは「自由なオープンソース」と相容れない存在であるととらえる向きもあります。アプリを配布する別の手段としてはapkファイルがありますが、素性の怪しいapkファイルをインストールするセキュリティリスクの問