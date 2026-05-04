◆パ・リーグ楽天―日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天は４日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドは滝中瞭太投手。今季、安定した投球を続けている右腕の投球に期待がかかる。この日、１軍昇格したオスカー・ゴンザレス外野手が「７番・ＤＨ」でスタメン出場する。助っ人のバットに注目が集まる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼中島２番・中堅辰己３番・三塁黒川４番・一塁浅村５番