4月中旬、『ベースボールから野球を問い直す〜MLBから見る組織の文化と育成とは？〜』と題したセミナーが横浜西公会堂で開催され、小中高、社会人の野球指導者や保護者、現役高校球児など3３人が集まった。＜MLBキャンプ視察から得た「５つ」の学び＞セミナーを主催したのは横浜市西区を中心に活動する『横浜Ｊブルーウインズ』のコーチで、この春ＭＬＢ球団のキャンプを視察した野下卓泰氏と石田睦人氏の２人。そもそも学童野球の