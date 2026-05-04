£Í£Ì£Â¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿¾¯Ç¯Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÌîµå¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡×¥»¥ß¥Ê¡¼
4·îÃæ½Ü¡¢¡Ø¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÌîµå¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡ÁMLB¤«¤é¸«¤ëÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¤È°éÀ®¤È¤Ï¡©¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬²£ÉÍÀ¾¸ø²ñÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾®Ãæ¹â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌîµå»ØÆ³¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¡¢¸½Ìò¹â¹»µå»ù¤Ê¤É3£³¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ãMLB¥¥ã¥ó¥×»ë»¡¤«¤éÆÀ¤¿¡Ö£µ¤Ä¡×¤Î³Ø¤Ó¡ä
¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ø²£ÉÍ£Ê¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥º¡Ù¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿Ìî²¼ÂîÂÙ»á¤ÈÀÐÅÄËÓ¿Í»á¤Î£²¿Í¡£
¤½¤â¤½¤â³ØÆ¸Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢¤Ê¤¼MLB¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤òÎ¾»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÎÉ¤µ¤äÆÃÄ§¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¾¹ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â¾¹ñ¤ÎÌîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìºòÇ¯¤ËU12»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¿§¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Î²¼¤Ç»ë»¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌî²¼¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»Ò¤É¤â¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ØÄü¤á¤¬¤Á¡Ù¤Ê·¹¸þ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¤¤¤¦´Ø¿´¤¬¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°¹¥µ®»Î¤µ¤ó¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ØÆ³¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤Ë³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À»ØÆ³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ÆËÜ¾ì¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»ØÆ³¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
£²»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ë»¡¤·¤¿¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆóµåÃÄ¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Æ±¤¸MLB¤Ç¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¡¢ÆóµåÃÄ¤¬¡ÖÁª¼ê°éÀ®¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾»á¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤òÍÑ¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¡Ê¶µ»Õ¡¦¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¡Ë¤Ë´¶¤¸¤ëÆÃÄ§¡×¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç²¿¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Âç¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡ØÂÔ¤Ä¡Ù»ØÆ³¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½Ìò¤Î¹â¹»µå»ù¤«¤é¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡ØÂÔ¤Ä¡Ù»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»Ìîµå¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¡ØÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡Ù»ØÆ³¤âµá¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âç¿ÍÌÜÀþ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦°Õ¸«¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎMLB¥¥ã¥ó¥×»ë»¡¤ÇÎ¾»á¤¬ÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼£µ¤Ä¤Î³Ø¤Ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê¤Î¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤òÇÝ¤¦¤¿¤á¤ËÂç¿Í¤Î¡ÖÂÔ¤Ä¡×Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ëÆâÂ¦¤«¤é¼«Ê¬¤òÎ§¤¹¤ëÎÏ¤¬Áª¼ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏàÌîµåÁª¼ê¤Î°éÀ®á¤è¤êà¿Í¤Å¤¯¤êá¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Îà¸ÀÍÕá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¿¶¤ëÉñ¤¤á¤ÇÅÁ¤ï¤ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶¦ÄÌ¤Ç¾ï¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾»á¤¬ÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬£¤Î¡Ö°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏàÌîµåÁª¼ê¤Î°éÀ®á¤è¤êà¿Í¤Å¤¯¤êá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç²¿¿Í¤«¤Î¥³¡¼¥Á¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¦¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È
¡¦¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·É°Õ¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È
¡¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¦Ìîµå¤¬¤É¤ì¤À¤±¾å¼ê¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«
ÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÃ¯£±¿Í¤È¤·¤Æ¡Öµ»½Ñ¤¬Âç»ö¡×¤È¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ë¡ÖÎÉ¤¤ÌîµåÁª¼ê¡×¤¬°é¤Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»½Ñ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤È¡¢µ»½Ñ¤â¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¸Ä¿Íº¹¤â·ã¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¤òÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÏÀ¤º¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°éÀ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¿þÌî¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢à¿Í¤Å¤¯¤êá¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºßÀÒ50Ç¯¡¢80ºÐ¤ÎÍÌ¾¥³¡¼¥Á¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÌá¤ëºÝ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
à¿Í¤Å¤¯¤êá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÆ³¼Ô¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿à¿Í¤Å¤¯¤êá¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã»ØÆ³¼Ô¤Ï³Ø¤ÓÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ä
U12»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌî²¼»á¤Ï¡¢¿Î»ÖÉÒµ×´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡¿¸½¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¿´Íý³Ø¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¤Ï¤ê¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÈ¯Ã£ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ»ØÆ³¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤é»Ò¤É¤â¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£»ö¼Â¡¢¿Î»Ö´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¤ËÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÁí¹ç²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÇÂÎ°é³Ø¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë·Ð¸³¤È¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢¼«Ê¬¤Ï³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¦¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Î¾»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Æü¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¡Ø¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌî²¼»á¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÎò»Ë¤¬Ä¹¤¤¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤Î¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ºÇÀèÃ¼¤Ç¡¢¿Ê²½¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ÇÌîµå¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎÉ¤¤ÌÌ¤Ï³Ø¤Ó¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÅÄ»á¡Ë
¡Ê¼èºà¡¦¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô¡Ë