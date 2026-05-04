夏の熊本大会を占うとも言われるRKK旗争奪選抜高校野球大会の準決勝が行われました。 準決勝第１試合は、有明対熊本工業。 試合が動いたのは4回表、有明の攻撃でした。 1死走者2塁の場面で5番キャプテンの實田聡志の打球は右中間にポトリ。有明が先制点を奪います。 1点でしのぎたい熊本工業でしたが、有明は下位打線が繋がり、9番山崎から3連打の猛攻。この回一挙に6点を奪い熊本工業を突き放します。 有明はこの試合13安打