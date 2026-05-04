現地５月３日に開催されたブンデスリーガ２部の第32節で、福田師王を擁するカールスルーエがホームで秋山裕紀と古川陽介が所属するダルムシュタットと対戦。２−１の勝利を飾った。この一戦で、値千金の決勝ゴールを奪ったのが、先発出場した福田だ。１−１で迎えた86分、ファビアン・シュールズナーの右からの折り返しを胸トラップで収めて、右足のシュートをゴールにねじ込んだ。 ストライカーらしい一撃にSNS上では