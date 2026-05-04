「一気に評価上げてきそう」日本期待の22歳FWが値千金の決勝弾！ ストライカーらしい一撃に脚光「次の世代も頼もしい」「キレッキレやな」
現地５月３日に開催されたブンデスリーガ２部の第32節で、福田師王を擁するカールスルーエがホームで秋山裕紀と古川陽介が所属するダルムシュタットと対戦。２−１の勝利を飾った。
この一戦で、値千金の決勝ゴールを奪ったのが、先発出場した福田だ。１−１で迎えた86分、ファビアン・シュールズナーの右からの折り返しを胸トラップで収めて、右足のシュートをゴールにねじ込んだ。
ストライカーらしい一撃にSNS上では「一気に評価上げてきそう」「勝負強さが光る」「ストライカーとしてかなり価値のある一発」「次の世代も頼もしい」「キレッキレやな」といった声があがっている。
日本期待の22歳FWはこれで今季４ゴール目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ドイツで今季４点目！福田師王が決めた勝ち越しゴール
この一戦で、値千金の決勝ゴールを奪ったのが、先発出場した福田だ。１−１で迎えた86分、ファビアン・シュールズナーの右からの折り返しを胸トラップで収めて、右足のシュートをゴールにねじ込んだ。
ストライカーらしい一撃にSNS上では「一気に評価上げてきそう」「勝負強さが光る」「ストライカーとしてかなり価値のある一発」「次の世代も頼もしい」「キレッキレやな」といった声があがっている。
日本期待の22歳FWはこれで今季４ゴール目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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