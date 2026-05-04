三井不動産は、熊本県および合志市と「くまもとサイエンスパーク」事業推進パートナー基本協定を締結した。同社は産業デベロッパーとして、合志市の約31haに及ぶエリアを「イノベーション創発エリア」として開発し、5月の造成着工を目指す。イノベーション創発エリアイメージプロジェクト予定地は、半導体関連企業が立地する国内有数の産業集積エリアに近接する場所。プロジェクトでは、半導体産業に関わる企業・アカデミアを誘