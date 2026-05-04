＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック最終日◇3日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーの最終ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢で唯一決勝ラウンドに残った伊藤二花は、第3ラウンドで「65」をマークして5位に浮上。この日は、1イーグル・3バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「76」と出入りの激しいラウ