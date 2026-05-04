ショフィルがツアー初V アベリーは前半「30」も後半失速で2位 伊藤二花は22位/米女子下部ツアー
＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック 最終日◇3日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーの最終ラウンドが終了した。
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日本勢で唯一決勝ラウンドに残った伊藤二花は、第3ラウンドで「65」をマークして5位に浮上。この日は、1イーグル・3バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「76」と出入りの激しいラウンドでトータル2アンダー・22位タイで終えた。単独首位から出た米下部ツアー2年目の24歳、メガン・ショフィル（米国）は、4バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル11アンダーでツアー初優勝を遂げた。1打差の2位にはアマリ・アベリー（米国）。前半1イーグル・5バーディ・1ボギーの「30」で回り、一時は4打差の首位に立っていたが、後半3ボギーで失速。通算2勝目を逃した。
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