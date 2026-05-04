【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は、トランプ米政権によるドイツ駐留米軍の5千人削減決定は、自身がイラン情勢を巡ってトランプ大統領を批判したこととは「無関係だ」と述べ、批判的言動が事態を招いたとの見方に反論した。公共放送ARDが3日に伝えたインタビューで述べた。削減は以前から撤退が議論されていた部隊が対象だとして「少し誇張されているが、新しいことではない」と語った。イラン情勢などで「米大統領が異