【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、絶妙オーバーラップ→“高精度グランダークロス”を放つ瞬間バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、絶妙なオーバーラップから完璧なマイナスの高精度パスで決定機を演出した。すでにブンデスリーガ連覇を達成しているバイエルンは、日本時間5月2日に第32節で最下位のハイデンハイムと対戦。ミッドウィークに予定