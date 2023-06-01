巨人・山崎伊織投手（２７）が３日、２軍での復帰戦に先発したが、２球を投げて緊急降板した。球団は「右肩の違和感」と発表した。開幕投手最有力だった右腕だが、右肩のコンディション不良で離脱。そこから２度のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を終えるなど、復帰へ順調に段階を踏んできたが、またしてもアクシデントに見舞われた。杉内投手チーフコーチは「僕も詳しくは聞いていない」と話すにとどめた。