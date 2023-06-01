MISIAが、5月2日(土)・5月3日(日・祝)に神奈川・Kアリーナ横浜で、1月より開始した全国ツアー＜STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON＞のアリーナ公演ファイナルを迎えた。◆ライヴ写真2001年から生音によるアンサンブルにこだわり抜いてきた＜星空のライヴ＞シリーズは回数を重ねるごとに進化し、今回は音楽を中心にバンド、ストリングス、ダンサー、衣装といった要素もドラマティックに展開され、ステージその