MISIAが、5月2日(土)・5月3日(日・祝)に神奈川・Kアリーナ横浜で、1月より開始した全国ツアー＜STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON＞のアリーナ公演ファイナルを迎えた。

◆ライヴ写真

2001年から生音によるアンサンブルにこだわり抜いてきた＜星空のライヴ＞シリーズは回数を重ねるごとに進化し、今回は音楽を中心にバンド、ストリングス、ダンサー、衣装といった要素もドラマティックに展開され、ステージそのものがひとつのカルチャーとして成り立っている、そんなMISIAの音楽の総合力を味わえるツアーとなっている。

本ツアーは13回目の＜星空のライヴ＞シリーズの開催。今年の1月から始まった全国8会場を巡るアリーナツアーに加え、さらに追加公演として全国21会場を巡るホールツアーも発表されており、9月まで続くロングツアーとなる。また、7月25日(土)、26日(日)には、約8年ぶりとなる台北公演の開催も決定している。

そんな本ツアーが、5月2日(土)・5月3日(日・祝)のKアリーナ横浜公演にてアリーナ公演を終え、5月14日(土)・5月15日(日)の福岡市民ホール公演よりホールツアーをスタートする。

Kアリーナ横浜でのライヴはMISIAにとって初開催となり、今回のツアーで最大となる2日間で約4万人の観客を動員した。本ツアーでは来場者全員に自動制御のツアー専用ペンライトを配布しており、約2万本ものライトによる光の演出が会場全体を埋め尽くした。

約2時間で全25曲を披露したライヴは、昨年5月にリリースした最新アルバム『LOVE NEVER DIES』から「明日晴れるといいな」「LOVE NEVER DIES」や、デビュー当時から歌い続ける「つつみ込むように・・・」「陽のあたる場所」などを含むメドレーをほぼノンストップで披露。ライヴの中盤には今年2月にリリースしたデジタルシングル「夜を渡る鳥」や、リリース前となる楽曲「ガムシャラ」など、新曲の披露に観客からは大きな歓声が上がった。

また、ライヴでMISIAが着用するのは、昨年の＜THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES＞から引き続き、世界的ファッションデザイナー・二宮啓が手がける「noir kei ninomiya」のパリで発表されたコレクションのなかから二宮氏自らがセレクトしたショーピースを着用。また、その独自のスタイルで国内外から高い評価を受けるデザイナー・宮下貴裕（NUMBER (N)INE By Takahiro Miyashita）がこのツアーのために制作した衣装も登場する。

そしてアンコールでは、ストリーミング累計1,000万再生を突破（レコード会社調べ）し、Billboard JAPANチャート”Hot Animation”や”Hot Shot Songs”を始めとした各配信サイトでチャート１位を獲得するなど、劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の主題歌としても話題の新曲「ラストダンスあなたと」を、映画の舞台である横浜の地で披露し、この日一番の大きな盛り上がりの中、ライヴを締めくくった。

全国ライヴツアー＜STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON＞は、このあとも福岡市民ホール公演を皮切りに9月まで続くホールツアーとなっている。公演やチケットの詳細は特設サイトにて。

撮影◎三浦憲治、永井峰穂（アシスタント）、Santin Aki

■セットリスト＜STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON The Future Begins at the Grand Horizon Rhythmedia 30th Anniversary＞

日時：2026年5月2日(土)、5月3日(日・祝)

会場：神奈川・Kアリーナ横浜 01． 明日晴れるといいな

02． Color of Life

03． Re-Brain

04． 木洩陽の記憶

05． LOVE NEVER DIES

06． Tell me

07． I‘m over here〜気づいて〜

08． KEY OF LOVE〜愛の行方〜

09． 陽のあたる場所

10． つつみ込むように・・・

11． 夜を渡る鳥

12． フルール・ドゥ・ラ・パシオン(REMIX)

13． おはようユニバース

14． 太陽の地図

15． SUPER RAINBOW

16． We are the music

17． HOPE & DREAMS

18． MAWARE MAWARE

19． ガムシャラ

20． Higher Love

21． あなたにスマイル：）

22． 太陽のパレード

-ENCORE-

23． Everything

24． アイノカタチ

25． ラストダンスあなたと

■Digital Single「ラストダンスあなたと」

配信中

https://va.lnk.to/wj7Pdj

劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』主題歌

作詞：MISIA, HIDE、作曲：HIDE、編曲：松井寛

■LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』

発売中

https://VA.lnk.to/I3LwNc ■完全生産限定盤（Blu-ray＋CD＋カレンダー）￥10,500（税込）BVXL-147〜149

■通常盤（Blu-ray＋CD）￥9,000（税込）BVXL-150〜151

■完全生産限定盤（DVD＋カレンダー）￥9,000（税込）BVBL-198〜199

■通常盤（DVD）￥7,500（税込）BVBL-200 〈商品仕様〉

■完全生産限定盤（Blu-ray/DVD共通）

LPサイズ透明スリーブ特別仕様

封入：LPサイズジャケット＆LPサイズカレンダー計7枚（両面デザイン）

サイズ：天地312.9mm×左右314mm×背15.8mm ■Blu-ray盤限定特典

『LOVE NEVER DIES』収録曲のRemix Album CD付き

アルバム『LOVE NEVER DIES』収録曲の中から、本作のために新たにRemixされた楽曲を収録。 〈映像収録曲〉

1​.フルール・ドゥ・ラ・パシオン

2​.Escape

3​.CHANGE MY WORLD

4​.ゆびきりげんまん(SEIKO ver​.)

5​.愛をありがとう

6​.オルフェンズの涙

7​.Be KIND

8​.希望のうた

9​.明日へ

10​.DJ EMMA PLAY

11​.House Medley

LOVE NEVER DIES

〜Never gonna cry!

〜忘れない日々

〜逢いたくていま

〜Everything

〜INTO THE LIGHT

〜明日晴れるといいな

12​.つつみ込むように・・・

13​.Higher Love

14​.THE GLORY DAY

15​.はんぶんこ

16​.アイノカタチ 〈Remix Album収録曲〉

明日晴れるといいな (DJ YAMARIKI Remix)

明日晴れるといいな (DJ Spen & Michele Chiavarini Main House Mix)

LOVE NEVER DIES (David Morales Classic Club Mix)

CHANGE MY WORLD (DJ Spinna Remix)

フルール・ドゥ・ラ・パシオン (Dimitri From Paris City Pop Club Remix)

傷だらけの王者 (DJ EMMA Remix)

Be KIND (DJ Spinna Remix)

■＜STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON The Future Begins at the Grand Horizon Rhythmedia 30th Anniversary＞

特設サイト：https://hoshizora.misiasp.com/xiii/ 5月2日（土）3日（日・祝）神奈川・Kアリーナ横浜

5月14日（木）15日（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール

5月19日（火）熊本・熊本城ホール

5月21日（木）大分・iichikoグランシアタ

5月28日（木）愛媛・松⼭市⺠会館

5月29日（金）香川・レクザムホール（⾹川県県⺠ホール）

6月10日（水）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

6月12日（金）秋田・あきた芸術劇場ミルハス大ホール

6月17日（水）長崎・ベネックス長崎ブリックホール大ホール

6月19日（金）福岡・福岡市⺠ホール大ホール

6月26日（金）広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

6月28日（日）山口・KDDI維新ホール

7月2日（木）鹿児島・宝山ホール（鹿児島県文化センター）

7月4日（土）佐賀・ミズ ウェルビーホール（佐賀市文化会館）

7月7日（火）長崎・対⾺市交流センター

7月11日（土）12日（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

7月19日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

7月25日（土）26日（日）台北ミュージックセンター

8月6日（木）岐阜・⻑良川国際会議場 メインホール

8月12日（水）13日（木）京都・ロームシアター京都

8月19日（水）新潟・新潟県⺠会館

8月22日（土）23日（日）石川・本多の森 北電ホール

8月28日（金）宮城・仙台サンプラザホール

9月5日（土）6日（日）山梨・河⼝湖ステラシアター

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撮影◎三浦憲治、永井峰穂（アシスタント）、Santin Aki