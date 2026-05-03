１日、海南省海口市の海南科学技術館でイベントに参加する子どもたち。（海口＝新華社配信／黄健洲）【新華社北京5月3日】中国では1〜5日の労働節（メーデー）連休中、各地で多彩なイベントが開かれ、人々が休日のひとときを楽しんでいる。２日、北京都市図書館で読書をする人たち。（北京＝新華社記者／李欣）２日、江蘇省淮安市洪沢区の漁人湾で、ビーチバギーを楽しむ子どもたち。（淮安＝新華社配信／万震）２日、江蘇省興化