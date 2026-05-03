１日、海南省海口市の海南科学技術館でイベントに参加する子どもたち。（海口＝新華社配信／黄健洲）

【新華社北京5月3日】中国では1〜5日の労働節（メーデー）連休中、各地で多彩なイベントが開かれ、人々が休日のひとときを楽しんでいる。

２日、北京都市図書館で読書をする人たち。（北京＝新華社記者／李欣）

２日、江蘇省淮安市洪沢区の漁人湾で、ビーチバギーを楽しむ子どもたち。（淮安＝新華社配信／万震）

２日、江蘇省興化市の里下河国家湿地公園を竹のいかだで遊覧する人たち。（興化＝新華社配信／周社根）

２日、江蘇省連雲港市連雲区の「在海一方」公園を訪れた人たち。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王健民）

２日、河南省焦作市温県の陳家溝風景区で、太極拳をテーマにした野外劇を見る人たち。（ドローンから、焦作＝新華社配信／徐宏星）

２日、江蘇省宿遷市の泗洪国際大園塘釣り堀センターで、釣りの大会に参加する人たち。（ドローンから、宿遷＝新華社配信／許昌亮）

２日、甘粛省定西市安定区の科学技術館で、ロボットと囲碁を打つ親子連れ。（定西＝新華社配信／王克賢）

２日、広西チワン族自治区桂林市陽朔県の遇竜河を遊覧する人たち。（桂林＝新華社配信／廖祖平）

２日、北京都市図書館で読書をする人たち。（北京＝新華社記者／李欣）

２日、黒竜江省牡丹江市の鏡泊湖風景区で、遊覧船から景色を楽しむ人たち。（牡丹江＝新華社配信／張春祥）

２日、浙江省金華市婺城（ぶじょう）区で獅子舞を見る人たち。（金華＝新華社配信／時寛兵）

２日、山西省太原市の鐘楼街を散策する人たち。（太原＝新華社記者／曹陽）

２日、河南省洛陽市の竜門石窟を訪れた人たち。（洛陽＝新華社配信／李衛超）

２日、北京市の香山公園で、体験学習に参加する子どもたち。（北京＝新華社配信）

２日、江蘇省興化市の里下河国家湿地公園を竹のいかだで遊覧する人たち。（ドローンから、興化＝新華社配信／史道智）

２日、陝西省西安市の商業施設「万象城」を訪れた人たち。（西安＝新華社記者／高咏薇）

２日、浙江省金華市の科学技術館で、ロボットとダンスをする子ども。（金華＝新華社配信／時寛兵）

２日、甘粛省敦煌市の莫高窟（ばっこうくつ）を訪れた人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２日、山東省済南市の泉城広場で、満開のコウシンバラを楽しむ人。（済南＝新華社記者／徐速絵）