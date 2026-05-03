「新しい日本橋エリア」の愛称を募集東京都都市整備局は2026（令和8）年4月28日、日本橋川を中心とした周辺の駅や川沿いエリアの開発で誕生する「歩いて楽しい水辺や周辺の空間」の名称募集を開始しました。【画像で見る】日本橋エリア「新しい愛称募集」の概要日本橋川の上空には現在、全長およそ4.8kmの大半の部分が首都高の高架で覆われています。一方、このうちC1都心環状線の神田橋JCT−江戸橋JCT間（通称「日本橋区間」