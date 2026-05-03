「東京六大学野球、立大−明大」（１２日、神宮球場）今秋ドラフト上位候補の明大・榊原七斗外野手（４年・報徳学園）が今季１号ソロを放り込んだ。１１−３の八回に先頭で打席へ。鋭いスイングで初球のカーブを捉えてバックスクリーン右へ着弾。全力で走り出したが本塁打を確信するとゆっくりダイヤモンドを一周した。ようやく出た主砲の一発に球場内はどよめいた。榊原はこれで大学通算１０本目の本塁打となった。