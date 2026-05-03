出張で使われるビジネスホテルの客室は、ベッドとデスク、ユニットバスを備えた省スペース設計が主流だ。限られた予算内で選ぶ以上、居住性よりも価格を優先した部屋になりやすい。しかしながら同じビジネスホテルでも、一般客室とは明確に異なる広さと設備を備えた上位客室が存在する。今回はアパホテルに取材し、東京都内で“スイート級”に位置づけられる客室を写真とともに紹介する。アパホテルの最上級ルームがビジネスマンに