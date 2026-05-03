世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦は2日、東京ドームで行われ、王者・井上尚弥（大橋）が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。5万5000人が熱狂するボクシング史に残るビッグマッチとなった中で、海外ではリングを彩ったラウンドガールにも熱い視線が注がれた。ともにプロ32戦無敗。日本ボクシングの歴史に残る頂上決戦にファ