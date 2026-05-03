インスタグラムを更新ボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）が3日、自身のインスタグラムを更新。世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで井上尚弥（大橋）に0-3判定負けを喫してから一夜、再起を誓った。中谷はインスタグラムに「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！そして井上選手ありがとうございました！」と感謝をつづり、「東京ドームのリングとても楽しかったです！」と振り返った。井