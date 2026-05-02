明治のたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」が平成女児ブームやシール集め・交換ブームの波に乗って近年好調に推移している。2月3日、昨年11月に発売45周年を迎えたことを記念して「ツインクル 5粒」のコンセプトを9年ぶりに刷新したことで勢いが加速。「2月のリニューアル以降、『ツインクル』ブランド計で前年比25％増（出荷ベース）と非常に好調に推移し嬉しい結果となっている」（明治）という。好調要因に、台