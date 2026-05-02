中国メディアによると、中国のミルクティーチェーン「覇王茶姫」で購入したミルクティーに水銀が混入していたとする指摘は購入者による自作自演と判明した。安徽省宿州市碭山県の4月29日付発表によると、県内のショッピングモール「万達広場」に入居している覇王茶姫の店舗で購入したミルクティーに水銀が混入していたとするインターネットへの投稿を受け、直ちに県の市場監督管理局と公安局から成る合同調査チームを立ち上