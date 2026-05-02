元気良く鳴くお兄ちゃん猫の隣で、妹猫が少し変わった鳴き方をしていたそうで...。 話題の投稿はSNSで22万回以上視聴され、「かわゆす」「かわちぃ」「鳴いてるときのしっぽが可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『ニャオー』と鳴いていた兄猫→となりにいた『妹猫の鳴き声』を聞くと…尊すぎる瞬間】 鳴き方が違いすぎる子猫兄妹 Instagramアカウント『ちゃちゃきな』に投稿され