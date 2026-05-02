元気良く鳴くお兄ちゃん猫の隣で、妹猫が少し変わった鳴き方をしていたそうで...。

話題の投稿はSNSで22万回以上視聴され、「かわゆす」「かわちぃ」「鳴いてるときのしっぽが可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ニャオー』と鳴いていた兄猫→となりにいた『妹猫の鳴き声』を聞くと…尊すぎる瞬間】

鳴き方が違いすぎる子猫兄妹

Instagramアカウント『ちゃちゃきな』に投稿されたのは、茶トラ子猫の「ちゃちゃまる」くんと「きなこ」ちゃん兄妹の姿。保護猫だという2匹。仲良くニャンプロをしながらスクスクと成長しているのだそう。

ある日、飼い主さんが兄妹の鳴き声を聞いていると、「え？」と疑問に思ったことがあるといいます。ちゃちゃまるくんが「ニャオーニャオー」と鳴くのに対し、きなこちゃんが変わった鳴き方をしたのだとか。

「ピューン、ピューン」

ちゃちゃまるくんが元気良く「ニャオニャオ」と鳴く隣で、きなこちゃんがか細い声で「ピューン、ピューン」と鳴いたといいます。ちゃちゃまるくんの声にかき消されそうなほど弱々しいきなこちゃんの鳴き声。見た目はそっくりな兄妹ですが、鳴き声は全く違うようです。

元気いっぱいに鳴いていたちゃちゃまるくんが、鳴くのを止めてきなこちゃんのほうを見たといいます。「どうしたの？大丈夫？」と妹を心配しているかのよう。もしかしたら、きなこちゃんがお母さんを呼んでいると思ったのかもしれません。

SNS民から反響の声、続々

きなこちゃんの儚い鳴き声を聞いた飼い主さんは、「猫の鳴き声って、こんな感じなの？」と少し心配になりSNSに投稿したそう。すると、たくさんの猫飼いさんから返信が届いたのだとか。

きなこちゃんの独特の鳴き方には、「子ども時期特有の鳴き声、可愛いですよねぇ」「可愛い。ママ呼んでるときはそんな声出しますね」「おチビ独特の甘え鳴き」といった意見が届き、飼い主さんは安心したそうです。

また、「きゅん」「リピしていたら、うちの子たちがめちゃ反応しています」「たまらなく可愛い」などの声もたくさん聞かれ、きなこちゃんの鳴き声は多くの人に癒やしをもたらしたようです。

猫さんの成長はあっという間。「赤ちゃんの時期の貴重な時間を、たくさん動画に残していきたい」と飼い主さん。ちゃちゃまるくんときなこちゃんの成長から目が離せない飼い主さんでした。

Instagramアカウント『ちゃちゃきな』には、茶トラ子猫兄妹「ちゃちゃまる」くんと「きなこ」ちゃんの日々の成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ちゃちゃきな』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。