【ハノイ＝黒木健太朗】高市首相は２日、訪問先のハノイで演説し、外交方針である「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」を進化させ、強靱（きょうじん）性と自律性を高めると表明した。サプライチェーン（供給網）強化など経済安全保障での取り組みを重視し、インド太平洋地域の全体を「共に、強く豊かに」する取り組みを加速させると訴えた。演説では、安倍元首相がＦＯＩＰを２０１６年に提唱して以来、加速した地政学