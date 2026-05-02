５月２日にJ２・J３百年構想リーグEAST-Aの第14節が開催され、吉田謙監督が率いる３位のブラウブリッツ秋田は、首位のベガルタ仙台と敵地で対戦。３−１で快勝し、開幕から13連勝中だった仙台に今季初めて黒星をつけた。試合後のフラッシュインタビュー。吉田監督は会心の勝利を噛みしめ、こう語った。「エネルギーが、人間の魂が枯渇しているなかでも走り切る。選手たちは底知れぬ秋田の底力を見せてくれました。本当に素晴ら